Kirsten van Dissel schrijft boek: 'Soms is de werkelijkheid nog erger dan je voor mogelijk houdt'

DEN HAAG - 'Erfenis'. Dat is de titel van het boek dat Omroep West-presentatrice Kirsten van Dissel schreef samen met Henk Apotheker. 'Erfenis' is het eerste deel in een reeks die draait om de vrouwelijke privédetective Chris Meyer. Het boek verschijnt 19 april. 'In Baantjer waren de personages vrij vlak. Ik vind het leuk om die in dit boek meer body te geven.'

Apotheker is schrijver en scenarist en onder meer bekend van de zeer succesvolle tv-serie Flikken. Van Dissel presenteert bij TV West het opsporingsprogramma Team West en was als actrice vroeger onder meer te zien in de populaire misdaadserie Baantjer.

'Het idee voor dit boek kwam van Henk', vertelt Van Dissel. 'Ik ben er later bij gevraagd. Ik heb in misdaadseries zoals Baantjer gespeeld, presenteer opsporingsprogramma's en heb daardoor verstand van zowel fictie als werkelijkheid. Ik weet wat wel en niet kan. En echt alles is mogelijk. Soms is de werkelijkheid nog erger dan je voor mogelijk houdt.'

Vrouwenzaken





'Kijk, in Baantjer worden misdrijven in vijftig minuten opgelost. In het echt is dat natuurlijk niet zo. Daar moet je een tussenweg in vinden. In Baantjer waren de personages vrij vlak. Ik vind het leuk om die in dit boek meer body te geven, ze wat meer mens te maken. Daarnaast is de hoofdpersoon in het boek een vrouw en ik kan me als vrouw wat beter inleven in vrouwenzaken.'

Voordat Van Dissel in dit project stapte, heeft ze eerst allerlei zaken afgewogen. 'Ik vond het idee leuk, maar ik doe zoiets niet meteen', legt ze uit. 'Henk en ik hebben eerst gemaild en daarna gesproken over de grote lijnen. Ik wilde de tijd nemen om aan elkaar te wennen en dat bleek te werken.'