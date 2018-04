Help! De mug is terug: 'En zij is op zoek naar bloed'

REGIO - Jeukende bultjes en irritant gezoem; de mug is weer actief in de slaapkamers. Het warme voorjaarsweer van de afgelopen week heeft ertoe geleid dat de prikkende insecten uit hun holletjes zijn gekropen. 'En ze zijn op zoek naar bloed', vertelt muggenexpert Bart Knols.

'Als het daglicht toeneemt en de temperaturen stijgen, komen ook de muggen weer tevoorschijn', vertelt Knols. 'Maar muggen zijn er het hele jaar door. Ze kunnen hun eigen antivries aanmaken waardoor ze overleven in de winter. Dat doen ze bijvoorbeeld in de donkere hoekjes van je kledingkast, of in de kruipruimte van het huis.'

Volgens muggenradar.nl gaat het aantal muggen in heel Nederland flink toenemen komende dagen. Knols geloof niet zo in dat soort voorspellingen. 'Het is moeilijk te zeggen wat voor soort muggenseizoen het wordt. Het is wel zo dat hoge temperaturen zorgt voor meer muggen. Maar de verschillen kunnen lokaal heel groot zijn. Zijn er veel broedplaatsen bijvoorbeeld, of is er veel stilstaand water in de omgeving?'



Verdedigende maatregelen

Wie het aantal muggenbulten wil beperken kan volgens Knols een viertal 'verdedigende' maatregelen nemen:

1. Inspecteer de omgeving rondom je huis. Staat er stilstaand water in bijvoorbeeld bloempotten of een kruiwagen?

2. Inspecteer je huis: staat er bijvoorbeeld water in de dakgoot?

3. Creëer een fysieke barrière: doe horrengaas voor het raam en voor de deur, want muggen vliegen gewoon achter je aan de slaapkamer in. En hang een klamboe op. Als je in een 'kooitje' zit kan de mug nooit dichtbij komen.

4. Gebruik een anti-muggenmiddel als je 's avonds gaat barbecuen. In de namiddag een middel met tenminste 20 procent Deet smeren is meer dan voldoende.

Overigens heeft de ene mug voorkeur voor de ene mens, en de andere mug voor de ander. 'Er zijn 35 verschillende soorten steekmuggen in Nederland. En ze zijn allemaal gek op een andere lichaamsgeur.'