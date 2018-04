Beelden fatale schietpartij shishalounge zijn authentiek

DEN HAAG - De beelden die maandagavond opdoken op sociale media van de fatale schietpartij in de shishalounge in Den Haag zijn authentiek. Dat bevestigt de politie dinsdag aan Omroep West. Bij de schietpartij kwam een 17-jarige jongen om het leven.

Op de beelden, die na het incident op Snapchat zijn gezet, is te horen dat er achter in de zaak geschoten wordt. Er zijn twee schoten te horen.

De schietpartij, in VLVT op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat, zou het gevolg zijn van een ruzie. Het slachtoffer werd daarna gewond naar het ziekenhuis gebracht, hij overleed maandag



Schutter nog voortvluchtig

Rond middernacht kreeg de politie de melding binnen, dat er geschoten was. De achtergrond van de ruzie is nog niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar de schutter.

De herkomst van de beelden op Snapchat is overigens onduidelijk.





