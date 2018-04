Alle wedstrijden van VV Katwijk afgelast

Naast het veld van Katwijk is een herdenkingsplaats voor Sander Molenaar gemaakt (Foto: Rob Vlastuin/Omroep West)

KATWIJK - Vanwege het overlijden van teammanager Sander Molenaar (38) heeft voetbalvereniging Katwijk besloten alle wedstrijden van komende zaterdag af te gelasten.

Maandag overleed Molenaar, hij was al geruime tijd ziek. Zaterdag zou VV Katwijk het opnemen tegen Jong sparta Rotterdam, maar die wedstrijd is dus geannuleerd. Ook de andere teams van de club komen het weekeinde niet in actie.

Bij Molenaar, oud-spits van de Katwijkse club, werd in november 2016 een melanoom ontdekt, een kwaadaardige vorm van huidkanker. Ondanks zijn ziekte probeerde Molenaar zoveel mogelijk de wedstrijden van Katwijk bij te wonen. Vorige week werd Molenaar opgenomen in het ziekenhuis, waar hij te horen kreeg dat hij niet lang meer te leven had.



Benefietwedstrijd

In januari dit jaar werd er door Katwijk nog een indrukwekkende benefietwedstrijd voor Molenaar georganiseerd. Wanneer de uitvaart van Molenaar plaatsvindt, is nog onbekend.