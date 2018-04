Groep de Mos: Keihard optreden tegen shishalounges in Den Haag

DEN HAAG - Shishalounges in Den Haag moeten vaker worden gecontroleerd door de gemeente. De Groep de Mos/Hart voor Den Haag eist dat het stadsbestuur ‘spierballen’ toont en keihard gaat optreden tegen de ‘veelal geblindeerde en vaak malafide shishalounges’.

De grootste partij in Den Haag pleit al jaren voor strengere handhaving van de shishalounges die als een 'trekpleister voor verschillende illegale activiteiten fungeren, zoals drugshandel, heling en vrouwenhandel'.

Het schietincident in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort, waarbij een 17-jarige jongen werd doodgeschoten, is de druppel die de emmer doet overlopen voor raadslid Nino Davituliani. 'De overlast veroorzakende waterpijpcafés zijn niet alleen mij een doorn in het oog, maar ook de buurten en handhavers die ermee te maken hebben. Wij willen geen broedplaatsen voor criminaliteit in Den Haag', aldus het nieuwe raadslid.



Extra toezicht

Zij heeft een reeks aan schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Daaruit blijkt dat haar partij onder meer extra toezicht wil op de waterpijpzaken, maar ook nog eens snel alle tot nu toe verstrekte vergunningen gaat herzien. Volgens haar veroorzaken ook bijna alle shishalounges 'verschillende vormen van overlast' en daarom wil zij weten hoe dat kan.

Ook constateert de partij dat er vaak illegale werknemers in de lounges werken en dat ze dienen als ontmoetingsplek voor criminelen. Zodoende brengen ze 'alleen maar negatieve gevolgen voor de Haagse jeugd met zich mee', aldus het raadslid. Volgens haar moet de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort waar de schietpartij plaatsvond dan ook niet tijdelijk maar voorgoed worden gesloten door de burgemeester.