Edith Schippers gaat Haags college smeden

DEN HAAG - Oud-minister Edith Schippers (VVD) wordt formateur in Den Haag. Zij moet een coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks gaan smeden. Dat melden betrouwbare bronnen in het Haagse stadhuis

Met het aanstellen van Schippers als formateur heeft de grootste partij in Den Haag, Groep de Mos, opnieuw een VVD-prominent gevonden die zich inspant voor een nieuwe coalitie in de stad. Dinsdag rondt Hans Wiegel zijn werkzaamheden als verkenner af. Hij maakt op dinsdagmiddag zijn bevindingen bekend.

De conclusie zal zijn dat de vier partijen voldoende vertrouwen in elkaar hebben gekregen om samen een coalitie te gaan vormen. Wiegel sprak sinds 28 maart diverse malen met de onderhandelingsteams van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Ook spraken vertegenwoordigers van die partijen nog afzonderlijk met elkaar.



Lange staat van dienst

Schippers heeft een lange staat van dienst in de landelijke politiek. En zij heeft ervaring met het smeden van coalities. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werd ze aangesteld als verkenner voor een nieuw te vormen kabinet. Schippers begon haar carrière in de politiek als fractiemedewerker van de VVD in de Kamer. Daarna stapte ze even over naar werkgeversorganisatie VNO-NCW.

In 2003 kwam ze zelf in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen in 2010 stond zij op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de VVD. Om daarna bij de kabinetsonderhandelingen een van de belangrijkste adviseurs van Mark Rutte te worden. Vervolgens werd zij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het eerste kabinet Rutte. Twee jaar later stond zij weer op nummer twee op de kieslijst van haar partij en werd zij ook weer minister van volksgezondheid. Eind 2017 werd bekend dat zij uit de landelijke politiek stapte.



Vol vertrouwen

Schippers wordt in Den Haag formateur. Dat betekent in de praktijk dat zij nu ook echt een nieuw college van burgemeester en wethouders in de steigers gaat zetten. Er komt dus geen tussenstap met een informateur meer. Dat is volgens betrokkenen niet nodig omdat Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks vol vertrouwen zijn dat zij eruit kunnen komen.