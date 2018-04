Na schietpartij in shishalounge: verdriet en vragen rond dood Azad (17)

DEN HAAG - Waar ging de ruzie over die leidde tot de schietpartij die Azad Sahin het leven kostte, afgelopen weekeinde? Zijn familie weet het niet, zegt een oom dinsdag tegen Omroep West. Hij staat samen met een groep mannen te praten bij een theehuis in de buurt van de Hoefkade, in de Haagse Schilderswijk.

Ook bij de ouders van Azad zijn nog veel vragen, ze zijn overmand door verdriet, vertelt de oom. Azad overleed maandag aan zijn verwondingen. De familie heeft het filmpje van de schietpartij gezien dat op sociale media verscheen. Op de beelden zijn twee schoten te horen, een donkere man rent weg. Mogelijk is het de schutter. Hij is nog steeds spoorloos.

Een neef vertelt dat Azad vaker in de shishalounge kwam, op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat. Hij meent te weten dat Azad ingreep bij een ruzie en dat de kogels niet voor hem bedoeld waren. De politie kan niet zeggen waar de ruzie over ging.



Herdenking?

Op de vraag of er een herdenking komt, kan de oom van Azad nog geen antwoord geven. 'Eerst wil de familie Azad zo snel mogelijk begraven in Turkije.' Maar volgens zijn oom is het lichaam van zijn neefje nog niet vrijgegeven.

Zijn klasgenoten zullen hem in ieder geval wel gaan herdenken. Hij zat sinds dit jaar op het ROC-Mondriaan in Den Haag. Ze kennen de 17-jarige jongen daar als een groot fan van de Turkse voetbalclub Fenerbahce.



'Wij leven mee'

Hij volgde op het ROC een entree-opleiding. 'Een MBO-opleiding voor jongens en meisjes die aan het begin staan', zegt Willem van der Ven, woordvoerder van de school. Met docenten en de studenten zal de klas van Azad stilstaan bij zijn dood. 'Dat doen ze op hun eigen manier', zegt Van der Ven.

Ook de buurt rondom de shishalounge leeft mee. Op het raam hangt met schilderstape een boodschap geplakt. 'We leven als buurt mee met het verdriet van zijn familie en vrienden.' Er liggen bloemen. Wie door het raam kijkt, krijgt een blik van de fatale zaterdagavond. Er liggen blikjes Red Bull op de grond.





Blik op de fatale avond

De deur van de shishalounge is verzegeld. De gemeente heeft het pand voor twee weken gesloten na de fatale schietpartij. Daarna wordt besloten of de zaak definitief dichtgaat.

Als het aan buren ligt in ieder geval wel. Ze ervaren veel overlast: 'Twee weken geleden zaten ze elkaar hier nog achterna', vertelt een buurvrouw. Ze klaagt over de herrie van de muziek. Een buurman is zelfs zijn huis ervoor ontvlucht, vertelt hij aan Omroep West. Dat de zaak nu twee weken dicht is, verandert de zaak niet voor de man: 'Ik heb de hoop al opgegeven.'

