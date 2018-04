Na beschuldiging racisme: zaak tegen 'beledigend' raadslid moet over

ZOETERMEER - De zaak tegen gemeenteraadslid Lennart Feijen van de SP in Zoetermeer die in 2014 oud-minister en toenmalig collega-raadslid Hilbrand Nawijn een racist zou hebben genoemd, moet over. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Nawijn wilde in juni 2014 niet dat er een islamitische school in Zoetermeer zou komen. Na die gemeenteraadsvergadering schreef de SP'er op Twitter over 'discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist @lhn_nawijn', verwijzend naar het Twitter-account van Nawijn.

Feijen werd in 2015 vrijgesproken door de rechtbank in Den Haag, maar het OM ging daartegen in beroep. Het gerechtshof kwam tot een veroordeling omdat het hof de uitlating 'racist' zonder meer als beledigend aanmerkte en oordeelde dat de uitlatingen onnodig grievend waren, omdat de verdachte in zijn uitingen veel verder was gegaan dan nodig was.



Terug naar het gerechtshof

Volgens de Hoge Raad is dit niet begrijpelijk gezien het politieke debat dat de aanleiding was voor de uitlatingen en het belang van de politicus om in het publieke debat zaken aan de orde te stellen. De zaak moet terug naar het gerechtshof.