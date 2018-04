'Mr. Bloemencorso' Leo van der Zon wordt geëerd met speciale prijs

TEYLINGEN - Leo van der Zon, ook wel bekend als 'Mr. Bloemencorso' zal tijdens het aankomende corso geeërd worden met een prijs. Van der Zon was jaren lang voorzitter van het evenement, maar overleed afgelopen januari onverwachts aan acute malaria.

Tijdens het Bloemencorso in de Bollenstreek worden jaarlijks al in drie categorieën prijzen uitgereikt; voor de mooiste praalwagen, de meest luxe wagen en de stekersprijs (voor de vrijwilligers die de bloemen in de praalwagens hebben gestoken). Daar komt de Leo van der Zon corsoprijs nu bij, voor het beste entertainment.

De prijzenbeeldjes worden traditiegetrouw gemaakt door kunstenaarsechtpaar Frans en Truus van der Veld. Maar voor de nieuwe prijs is een nieuw bronzen beeldje ontworpen. 'Tijdens Leo's voorzitterschap zijn het corsologo en de huisstijl vernieuwd', legt vice-voorzitter Gerrit Rutgrink uit. 'Het logo kreeg de vorm van een tulp, herkenbaar voor iedereen en een verwijzing naar de bloembollencultuur die de basis is van het Bloemencorso van de Bollenstreek. De nieuwe prijs heeft dus de vorm van het nieuwe logo.'



Zakenreis in Oeganda

Leo van der Zon (59) was in januari op zakenreis in Oeganda. Waarschijnlijk heeft hij daar de ziekte acute malaria opgelopen. Hij overleed vlak voor zijn zestigste verjaardag in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Het bloemencorso staat dit jaar in het teken van het thema cultuur. Op zaterdag 21 april rijdt het corso van Noordwijk naar Haarlem.

