Dit is de man die wordt gezocht voor neerschieten Azad Sahin (17)

DEN HAAG - Het filmpje waarop het schietincident in de sishalounge is te zien waarbij Azad Sahin gewond raakte, is dinsdagavond ook getoond in het opsporingsprogramma Team West. De 17-jarige jongen overleed later aan zijn verwondingen. Met het verder verspreiden van de beelden hoopt de politie de verdachte zo snel mogelijk te vinden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De schietpartij in shishalounge VLVT op de hoek van Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat in Den Haag vond zaterdagavond 7 april rond middernacht plaats. In de shishalounge zou een ruzie zijn uitgebroken, maar het is nog niet bekend waar dat over ging. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed maandag.

De recherche komt daarom graag in contact met getuigen die meer weten over de aanleiding en die nog niet met de politie hebben gesproken. Ook de familie van de 17-jarige Azad tast in het duister over waar de ruzie over ging.



Beeld van schutter

Het schieten is vastgelegd op een filmpje dat op Snapchat is verschenen. Daarop is de verdachte ook te zien terwijl hij wegrent. Het gaat om een man van ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft een donkere huidskleur. Mensen die hem herkennen, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem