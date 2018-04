Winkeldief mishandelt verkoopster telefoonwinkel als ze achter hem aan komt

DEN HAAG - Een winkeldief krijgt het niet voor elkaar om zonder slag of stoot een dure smartphone te stelen. De verkoopster gaat achter hem aan, maar hij grijpt haar bij haar oor en duwt haar op de grond. De verdachte is op camerabeelden vastgelegd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De man is op vrijdag 23 februari rond 14.45 uur bij One Mobility aan de Leyweg in Den Haag. Hij vraagt om informatie over een Samsung S8. Ook wil hij weten of het mogelijk is om korting te krijgen. De verkoopster helpt hem en haalt de telefoon uit de vitrine, zodat hij hem even kan bekijken.

Plotseling stopt de man de telefoon in zijn zak en rent richting de uitgang van de winkel. De verkoopster gaat achter hem aan en probeert de dief tegen te houden. Maar hij knijpt hard in haar oor en duwt haar op de grond. De vrouw valt met haar gezicht op de grond en de man rijdt weg op een fiets met een donkere fietstas, in de richting van de Fluitenbergstraat.



Camerabeelden

De verdachte is te zien op camerabeelden. Het gaat om een licht getinte man van tussen de 1,80 en 1,85 meter lang. Hij heeft een stoppelbaard en draagt een bruine broek, een zwarte jas en een grijze must. Misschien is het opgevallen dat hij ineens een nieuwe Samsung S8 in zijn bezit heeft, of is die telefoon iemand te koop aangeboden.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem