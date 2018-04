Inbrekers krijgen kassa Witte Paard Nootdorp niet open

NOOTDORP - Bij een inbraak in partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp lukt het de daders niet om buit te maken, maar ze laten wel behoorlijk wat schade achter.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraak vindt plaats in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 februari rond middernacht bij het pand aan de Gildeweg in Nootdorp. Op beelden is te zien hoe drie mannen binnen komen. Slechts één van hen is duidelijk in beeld op het moment dat hij probeert om de kassa open te breken. Er is te zien dat hij een opvallend horloge draagt.

Het lukt niet om de kassa open te krijgen en vervolgens gaan de inbrekers er vandoor. Waarschijnlijk rijden ze in een zilvergrijze Volkswagen Polo, die kort voor en kort na de inbraak is gefilmd in de buurt van Het Witte Paard. Mogelijk herkent u de man op de beelden in combinatie met die auto.



Herkent u de inbreker of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem