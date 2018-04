Deel dit artikel:











Twee tablets gestolen vanaf toonbank Sushi Time Den Haag De verdachten. Beeld: Politie

DEN HAAG - Personeel van Sushi Time in winkelcentrum New Babylon in Den Haag ontdekt dat er twee tablets zijn gestolen vanaf de toonbank. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven het aanpakken.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 april. Meer zaken zijn hier vinden. De twee verdachten lopen op dinsdag 20 februari door het winkelcentrum. Ze gaan voor de afhaalcounter van Sushi Time staan. Eén van hen verdwijnt uit beeld en houdt het personeel aan de praat, terwijl de ander over de balie buigt en de tablets steelt. Daarna lopen de mannen samen weg.

Herkent u de mannen? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem