Zeven jonge pizzabezorgers slachtoffer van gewelddadige overvallen

DEN HAAG - De afgelopen maanden zijn zeven jonge pizzabezorgers het slachtoffer geworden van gewelddadige overvallen. Daarbij zijn ze bedreigd en in een aantal gevallen mishandeld. Naast deze berovingen zijn er mogelijk nog een aantal pogingen voorkomen. De politie is dringend op zoek naar meer informatie.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De berovingen vinden plaats in de Schilderswijk of in de directe omgeving. In alle gevallen zijn jonge medewerkers van Domino’s Pizza het slachtoffer. Vaak worden ze met een valse bestelling naar een adres gelokt. Als ze daar aankomen met hun elektrische fiets, worden ze overvallen.

Er is flink wat angst ontstaan onder de bezorgers na de serie overvallen. Eén van de slachtoffers is zelfs twee keer de dupe geworden. Een ander maakte het mee tijdens zijn inwerkperiode. Hij is inmiddels gestopt met werken voor Domino’s Pizza. De politie houdt er rekening mee dat ze zijn gepleegd door dezelfde dadergroep.

De vijf berovingen op een rijtje:

Zondag 14 januari 20.30-20.45 uur, Delftselaan. Een bezorger wisselde de batterij van zijn elektrische fiets en werd onder bedreiging van een stroomstootwapen beroofd van zijn portemonnee met wisselgeld. De daders zijn drie jongens die zwarte kleding dragen en rond de 20 jaar oud zijn.

Zondag 11 februari 18.00-18.30 uur, Parallelweg. Een bezorger was op pad met een bestelling naar een adres aan de Parallelweg. Daar aangekomen bleek er niets te zijn besteld. Hij reed terug naar Domino’s Pizza, maar werd onderweg achterna gerend door zes jongens. Aangekomen bij Domino’s belde de bezorger naar het opgegeven nummer en het adres werd bevestigd. Samen met een collega reed hij terug. Beide bezorgers zijn toen het slachtoffer geworden van een beroving, waarbij een stroomstootwapen en geweld werd gebruikt. In dit geval zijn er zes daders van 15 à 16 jaar.

Donderdag 15 februari 19.40 uur, Jacob Catsstraat. Eén van de bezorgers die op 11 februari al slachtoffer werd, wordt opnieuw in de val gelokt. Hij werd opgewacht door zes jongens, die hem sloegen en bedreigden met een stroomstoowapen. De daders zijn er vandoor gegaan met de bestelling die hij bij zich had. Ook in dit geval gaat het om zes daders, die 16 à 17 jaar oud zijn.

Zaterdag 17 februari 21.58 uur, Van Ostadestraat. Twee bezorgers, waarvan er één werd ingewerkt, belden aan bij het opgegeven adres. De bewoner gaf aan dat hij niets had besteld. Plotseling verschenen er zes jongens die de bezorgers aanvielen en beroofden van het wisselgeld en de pizza’s. Bij deze beroving spreken de slachtoffers over zes of acht daders die tussen de 16 en 18 jaar oud zijn.

Zaterdag 10 maart 20.20-20.52 uur, Hooftskadelaan. Een bezorger kwam met een bestelling aan op de Hooftskade, maar de bewoner gaf aan dat er geen pizza was besteld. Na een telefonische check bleek het te gaan om de Hooftskadelaan. Daar werd hij opgewacht door zes daders van 15 à 16 jaar oud, die hem om zijn geld vroegen.



Berovingen voorkomen

Naast deze vijf geslaagde berovingen, zijn er mogelijk nog een aantal voorkomen. Domino’s Pizza heeft een aantal bestellingen geannuleerd, omdat ze die niet vertrouwden. In een aantal gevallen zijn politieagenten in burger met de bezorgers mee gegaan tijdens het afleveren. En één bezorger is hard weggefietst op het moment dat hij zag dat er jongens op hem af kwamen.

De recherche houdt er rekening mee dat de berovingen gepleegd zijn door dezelfde dadergroep van zes jonge jongens. Er moeten mensen zijn die weten om wie het gaat of die iets gezien of gehoord hebben van de overvallen. Getuigen worden dringend verzocht om contact op te nemen met de politie.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem