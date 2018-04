Mag de Alphense Marloes meedoen met Expeditie Robinson? 'Geef mij de eetproef, jammie!'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense Marloes Verdiesen is een stap dichter bij het Expeditie Robinson-avontuur. De 21-jarige sportinstructrice is op de valreep toegevoegd aan de volgende ronde om zich naar een plek in het populare televisieprogramma te strijden. 'Geef mij de eetproef maar, jammie!'

Ze voelt zich opgelucht. 'Ik vind het al supergaaf dat ik van de duizenden mensen die hebben meegedaan nu bij de laatste honderd zit,' vertelt een blije Marloes. 'Er gaan er maar zeven door, dus ik ben er nog niet helemaal.'

De Alphense maakte de afgelopen zeven weken elke week een filmpje om te laten zien wat ze in huis had. De eerste zes filmpjes brachten haar niet waar ze op hoopte. 'Maar in de zevende week dacht ik: ik moet iets gaan doen om op te vallen dat mij omschrijft als persoon en herkenbaar is voor Alphen aan den Rijn.'



Tóch door

En met succes. 'Ik heb op basis van spreekwoorden een filmpje gemaakt en ben vanaf de Alphensebrug in de Rijn gesprongen, omdat Expeditie Robinson geen brug te ver is voor mij.' Het leverde haar uiteindelijk 3000 stemmen op en een plaats in de volgende ronde.

Het is nu afwachten of Marloes Verdiesen binnenkort daadwerkelijk naar een onbewoond eiland wordt gestuurd. 'Ik denk dat het één groot geheim wordt. Ik denk niet dat ik iets mag zeggen over de uitslag of wat we hebben gedaan op de castingdagen.'

LEES OOK: