Straf voor seks met schizofrene patiënte Foto: ANP

ZOETERMEER - Een 39-jarige ex-zorgbegeleider van een psychiatrische instelling, die in 2016 seks had met een Zoetermeerse schizofrene patiënte, is dinsdag veroordeeld tot 120 uur werkstraf en een maand celstraf, die grotendeels voorwaardelijk is. Ook moet hij het slachtoffer 2000 euro smartengeld betalen.

De man begeleidde de zelfstandig wonende Zoetermeerse in het huishouden. Hij moest haar vaardigheden bijbrengen op het gebied van schoonmaak en leefbaarheid. De vrouw werd verliefd op haar zorgbegeleider. Vanaf april 2016 heeft de man een half jaar lang een seksuele relatie gehad met de patiënte. De zorgverlener stuurde haar ook broeierige appjes over onder andere wat voor lingerie ze moest kopen.

'In zijn macht' Na verloop van tijd begon de man haar tijdens de seks hardhandig op haar billen en in haar gezicht te slaan. 'Hij had mij in zijn macht. Hij was psychisch en lichamelijk sterker dan ik. Hij heeft misbruik van mij gemaakt, zo voel ik het', verklaarde de vrouw eerder bij de rechtbank. Toen het geweld aanhield, trok ze aan de bel bij instelling De Fonteynenburg. De inmiddels ontslagen zorgverlener belandde destijds drie dagen in voorarrest.

'Kans op herhaling laag' 'De verdachte heeft de afhankelijke relatie op grove wijze beschaamd', oordeelde de rechtbank dinsdag. Het Openbaar Ministerie had zeven maanden cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank vond die eis echter 'niet passend'. De rechters houden hierbij onder meer rekening met het advies van de reclassering. Die schat de kans op herhaling laag in, omdat de verdachte vrijwillig in therapie is gegaan en niet meer in de zorg werkt.