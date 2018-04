Kinderen 'roven' Naturalis leeg en het museum vindt het niet eens erg

Schedels uit Naturalis in pop-up museum De Thermiek (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Leerlingen van mytylschool De Thermiek in Leiden hebben in hun gebouw een pop-up museum ingericht met stukken uit Naturalis. Ter gelegenheid van de Nationale Museum Week die deze week begon, heeft museum Naturalis de hele collectie ter beschikking gesteld aan de school. Leerlingen hadden dus helemaal de vrije hand bij het maken van de tentoonstelling.

'Het is natuurlijk heel gaaf als je mag kiezen wat je wilt hebben,' zegt docent Mirella Boerstra van de Thermiek. 'Op een gegeven moment kwamen er een heleboel dozen aan van Naturalis. Het leek wel Sinterklaas.'

Met hulp van het museum zijn de leerlingen vervolgens aan de slag gegaan en hebben ze vitrines en verlichting geinstalleerd. 'We hebben er heel veel lessen aan besteed,' zegt leerling Nadia. 'We hebben informatie gezocht en bordjes gemaakt zodat het er net als een echt museum uit zo gaan zien.'



Dino-ei

En zo ziet het er nu ook uit in de hal van de school: als een echt museum. Burgemeester Lenferink verzorgt dinsdag, samen met presentatrice Kim Lian van der Meij, de opening van de expositie door een nagemaakt dino-ei kapot te slaan.

In heel Nederland zijn er maar drie scholen die stukken uit de collectie van een museum mogen gebruiken. 'Voor Naturalis is dat niet zo moeilijk,' zegt directeur Edwin van Huis, 'want wij vinden het prima als onze objecten ook aangeraakt worden. Voor een museum met schilderijen ligt dat moeilijker.'