Robin Haase onderuit op gravel in Marrakech

DEN HAAG - Tennisser Robin Haase heeft zijn eerste partij van dit jaar op gravel verloren. De 31-jarige Hagenaar moest op het ATP-toernooi van Marrakech in de eerste ronde buigen voor de Bosniër Mirza Basic: 6-4, 4-6, 5-7. Haase, als vijfde geplaatst op het Marokkaanse gravel, leverde liefst acht keer zijn service in. Hij wist Basic ook zeven keer te breken.

De beste Nederlandse tennisser staat op de 44ste plaats op de wereldranglijst, Basic is de nummer 94. De 26-jarige Bosniër wist in februari als qualifier in Sofia zijn eerste ATP-titel te pakken.

