Nederland moet van het gas, behalve het Binnenhof? Rondleiding op het Binnenhof. Foto: Rob Vlastuin

DEN HAAG - Groot nieuws was het afgelopen maart: het kabinet wil een einde maken aan de gaswinning in Groningen. Maar terwijl de Nederlandse huishoudens gasvrij moeten worden in de toekomst, blijft het Binnenhof in Den Haag nog grotendeels stoken op aardgas. Dat blijkt uit stukken over de renovatie van het Binnenhof die EenVandaag in handen heeft.

Het eeuwenoude Binnenhof gaat vanaf 2020 volledig op de schop. In de plannen voor de vijf jaar durende verbouwing valt vrijwel niets te lezen over dat het Binnenhof gasloos moet worden, concludeert EenVandaag. Uit de stukken blijkt dat het kabinet de renovatie vooral 'sober' en 'doelmatig' wil houden. Dat wil zeggen, het herstellen van de noodzakelijke gebreken. Over een 'gasloos' Binnenhof wordt in de stukken niet gerept. Wel is te lezen dat er 'slimme oplossingen voor energie, veiligheid, beveiliging, catering, schoonmaak en bezoekers moeten worden gevonden'.

'Schandalig' Het uitblijven van duurzame alternatieven voor gas is tegen het zere been van coalitiepartij D66 en oppositiepartij Partij voor de Dieren. Ze vinden het schandalig dat er in de verbouwingsplannen vanuit wordt gegaan dat het Binnenhof na renovatie nog steeds is aangesloten op het gas. 'De partijen vinden dat je niet van Nederlanders kan eisen dat ze duizenden euro's zullen moeten uitgeven om van het gas af te gaan, maar zelf wel Gronings gas blijven verstoken,' schrijft EenVandaag. D66 en PvdD eisen van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops dat het Binnenhof na de verbouwing gasvrij is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een debat over een gasvrij Binnenhof. LEES OOK: Binnenhof krijgt loopbrug tijdens renovatie