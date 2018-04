Deel dit artikel:











'Vergiftigd vlees mogelijk bedoeld om huisdieren te doden' Stevenshof in Leiden. (Foto: Theo Westra)

LEIDEN - De politie waarschuwt bewoners van de wijk Stevenshof in Leiden voor vergiftigd vlees. Dat is de afgelopen maanden mogelijk aangetroffen in de omgeving van de Carry van Bruggenweg. Het zou bedoeld kunnen zijn om huisdieren te doden, vermoedt de politie.