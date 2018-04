Heibel om veiling van stoelen uit Vredespaleis, bond Heemschut 'verbijsterd'

DEN HAAG - De Bond Heemschut is 'verbijsterd' over de mogelijke veiling van circa 45 stoelen en enkele tapijten uit het Vredespaleis in Den Haag. Het gaat om werken van goede ontwerpers, die speciaal voor het Vredespaleis werden gemaakt, benadrukt de erfgoedvereniging.

'Het Vredespaleis is niet alleen een beschermd Rijksmonument, maar heeft in 2013 van de Europese Commissie het European Heritage Label gekregen. Bovendien staat het op een lijst met interieurensembles die in het kader van de Erfgoedwet bescherming verdienen,' aldus Heemschut-directeur Karel Loeff.

De Carnegie-Stichting, die verantwoordelijk is voor het Vredespaleis, besloot dinsdagmiddag de veiling uit te stellen. Die zou volgens de oorspronkelijke planning op 18 april plaatshebben. De stichting wil de kwestie eerst in alle rust bespreken met de de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.



Opbrengst

De opbrengst van de veiling, in het Venduehuis in Den Haag, zou voor conservering en restauratie van de interieurensembles in het Vredespaleis worden bestemd. De Stichting zegt dat ze de balans bewaakt tussen praktisch gebruik en behoud. In 2012 is de Grote Rechtszaal gemoderniseerd en opnieuw ingericht.

Een deel van het oude meubilair is opgeslagen, maar de stichting 'heeft niet de middelen om deze goederen voor lange tijd te bewaren'. Daarom werd besloten om 'op een transparante manier een deel van de goederen af te stoten'. Een selectie blijft om het cultuurhistorische belang wel bewaard in het Vredespaleis.

LEES OOK: