Komt de sportiefste gemeente weer uit onze regio?

WESTLAND - Teylingen, Leiden en Westland zijn genomineerd voor de titel 'Topsportgemeente van het jaar 2017'. Onze regio levert daarmee drie van de vijf genomineerden. Vorig jaar ging de gemeente Westland er met de titel vandoor.

Het is de dertiende keer dat de titel wordt uitgereikt. De andere twee kanshebbers zijn de gemeenten Groningen en Utrecht. Of de Westlanders, Leidenaren of Teylingers de sportiefste mensen uit onze regio zijn, weten we over een aantal weken. Wanneer de winnaar precies wordt onthuld, is niet bekend.

De titel kwam vorig jaar dus bij Westland terecht, in 2009 won Den Haag.

