Twee dansleraren uit Den Haag geselecteerd voor wereldkampioenschap tango

DEN HAAG - Twee dansleraren uit Den Haag kunnen dit jaar wereldkampioen tango-dansen worden. Mirella en Carlos Santos-David wonnen zondag een belangrijke voorronde in Londen. En daarmee zijn ze rechtsstreeks geplaatst voor de halve finale van het WK-tango in Argentinië.

Bij dansschool Wesseling in Delft gaat daarom de vlag uit. De twee geven daar al jaren les. 'Dankzij de winst in Londen staan we nu meteen in de halve finale van het wereldkamioenschap. Dat is een megaprestatie! We zijn heel blij, want we slaan eigenlijk een ronde over,' zegt Mirella.

Vorig jaar werd het duo al Europees kampioen. In 2016 en 2017 deden ze ook al mee aan de wereldkampioenschappen, maar wonnen niet. Nu hopen ze wel als kampioen naar huis te gaan. Het WK wordt gehouden op 9 augustus in Argentinië.