'Niet meer incidenten bij shishalounges dan andere horecagelegenheden'

DEN HAAG - Er komen in Den Haag 'niet significant meer of minder incidenten' voor bij shishalounges dan bij andere horecagelegenheden. Dat laat de woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke weten in reactie op vragen van Omroep West. Bij een schietpartij afgelopen weekend in shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort raakte een 17-jarige jongen zwaar gewond, hij overleed maandag.

Shishalounges zijn de afgelopen jaren opgekomen. Den Haag telt er op dit moment ongeveer vijftig, verspreid over de stad. In 2017 zijn drie daarvan gesloten vanwege overtreding van de Opiumwet of geweldsincidenten, meldt de gemeente. De vormen van overlast zijn 'vergelijkbaar met andere soorten horeca': luchtruchtige bezoekers en parkeerproblemen.

In 2013 en 2014 heeft de gemeente verscherpt toezicht gehouden bij shishalounges, omdat bij controles meerdere overtredingen werden geconstateerd. Dat is inmiddels niet meer het geval. 'Bij shishalounges worden niet significant meer of minder overtredingen geconstateerd dan bij overige horeca-inrichtingen,' aldus de woordvoerder van burgemeester Krikke.



Waterpijpen

Volgens de gemeente wordt bij gemiddeld twee van de drie shishalounges alcohol geschonken. Het roken van tabak is er bij wet verboden, het roken van fruitpulp niet. 'Geweldsincidenten en overlast worden aangepakt. Er zijn geen signalen dat deze problemen te wijten zijn aan het gebruik van waterpijpen,' constateert de gemeente.

Het aantal controles wordt ook niet geïntensiveerd naar aanleiding van het dodelijke schietincident waarbij de 17-jarige Azad Sahin om het leven kwam. De betrokken shishalounge VLVT is twee weken gesloten op last van de gemeente. Over het wel of niet langer sluiten, wil de gemeente uiterlijk eind volgende week een besluit nemen.

