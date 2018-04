Deel dit artikel:











Zoetermeerse oud-wethouder Pieter Smit plotseling overleden Pieter Smit | Foto: Twitter (@deburgemeester)

ZOETERMEER - Pieter Smit, oud-wethouder van Zoetermeer, is dinsdag onverwachts overleden. Dat meldt de gemeente Oldambt in Groningen, waar hij de afgelopen jaren burgemeester was. Pieter Smit is 54 jaar geworden.

Voordat Smit in de Zoetermeerse gemeenteraad plaats nam, had hij een leidinggevende functie bij de politie Haaglanden. Vanaf 1994 was Smit gemeenteraadslid voor D66. Tussen 2006 en 2010 was Smit als wethouder actief in zijn woonplaats, daarna verhuisde hij naar Groningen om burgervader van de, destijds nieuwe, fusiegemeente Oldambt te worden. De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, reageert geschokt via Twitter: 'Afschuwelijk nieuws. Ik leef, met heel veel Zoetermeerders, mee met zijn familie en vrienden'.