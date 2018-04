Burgemeester Gouda: voorbereid op terugkeer Syriëganger

GOUDA - Gouda is voorbereid op de eventuele terugkeer van Syriëgangers. Dat zei burgemeester Milo Schoenmaker in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Alle draaiboeken liggen klaar,' aldus de burgemeester.

Hij reageerde op het bericht dat een vrouw uit Gouda terug wil naar Nederland. De rechtbank in Rotterdam bepaalde dinsdag dat ze moet worden uitgeleverd. Ze zit nu in een kamp in Koerdisch gebied in Syrië en is zeven maanden zwanger. Ze heeft al een jong kind. Haar man komt uit België, hij zou bij de politie van Islamitische Staat hebben gezeten in Raqqa, de zelfbenoemde hoofdstad van het voormalige 'kalifaat' van IS.

Schoenmaker noemt het bericht 'opmerkelijk nieuws'. Maar, zo voegt hij er aan toe: 'We hebben hier als gemeente geen rol in, het is landelijk beleid. Bepaald is dat Nederland niet al te hard loopt, en wacht totdat mensen zelf terugkeren. En ze dan ook aanhoudt, en gekeken wordt of er strafbare feiten zijn gepleegd.'



Serieus

Toch is de gemeente bezig geweest met de vraag wat er moet gebeuren in dit soort situaties. 'We hebben onszelf zeer terdege voorbereid op deze situatie. Niet alleen voor deze vrouw, maar zodra er mensen uit Syrië toch weer terugkeren naar Nederland. Dan weten we wat we moeten doen. Mocht het nu zover komen, dan kunnen we dat ook serieus oppakken.'

De gemeente kijkt per geval wat er met iemand moet gebeuren bij terugkeer uit Syrië, zegt Schoenmaker. 'Als mensen terugkeren naar Gouda kijken we naar hun situatie. Is er familie in Gouda, zijn er zorgen over blijvende radicaliseringsgedachten, wie moet daar dan bij zijn of juist niet? Je probeert echt te kijken naar wat iemand nodig heeft om door te gaan in het leven: is er werk, is er scholing, huisvesting, begeleiding. Dat zijn allemaal zaken die per persoon bekeken worden.'