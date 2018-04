Goudse burgemeester gaat in gesprek met eigenaar Woodies en Lobbes

GOUDA - Milo Schoenmaker, de burgemeester van Gouda, gaat woensdag met het college in gesprek met Ron Lugthart, de eigenaar van de gesloten horecazaken Woodies en Lobbes. Schoenmaker sloot de twee uitgaansgelegenheden in februari, als gevolg van een hevig geweldsincident. Woensdag is er misschien toch een mogelijkheid op een nieuwe kans. 'Dat zou goed kunnen', aldus Schoenmaker.

De gemeente Gouda deed de deuren van de twee horecazaken dicht naar aanleiding van een vechtpartij eind 2017. Het was de tweede keer dat er een incident plaatsvond waar medewerkers bij betrokken waren. Na een eerder incident in 2016 had Ron Lugthart al een waarschuwing gekregen.

De sluiting hakte er in bij de Goudse kroeggangers. Als tegengeluid werd er op Facebook een petitie gestart, die vele malen is ondertekend. 'Ik zie die 900 handtekeningen ook wel', vertelt Schoenmaker dinsdag in Studio Haagsche Bluf. 'Dus wij hebben het initiatief genomen als college om het daar eens over te hebben met de eigenaar van de Woodies.'



Vergunningen ingetrokken

Schoenmaker zegt open te staan voor een 'nieuwe situatie die veiliger is', maar dat kan niet meer met Lugthart aan het roer. Zijn vergunningen zijn ingetrokken. Een nieuwe vergunning is een mogelijkheid, maar die kan niet meer aan hem worden toegekend. Hoe en of Lugthart dit gaat oplossen, is aan hem. 'Hij zou zelf moeten kijken hoe hij dat verder wil brengen', aldus Schoenmaker.

Een opvolger van de zaken Woodies en Lubbes sluit Schoenmaker dus niet uit. 'Dat zou goed kunnen', geeft hij toe. 'Maar dat hangt ook van Lugthart zelf af. Hij is de eigenaar van de panden.' De twee partijen gaan in ieder geval om tafel, wat volgens Schoenmaker genoeg tekenen geeft dat er goede wil is. 'Er is een gat gevallen in het uitgaansleven in Gouda. Dat kan gevuld worden, maar wel op een manier die veilig is voor iedereen.'

LEES OOK: