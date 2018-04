Deel dit artikel:











Lineth Beerensteyn leidt Oranje-vrouwen langs Ierland in WK-kwalificatie Oranje viert een treffer van Sherida Spitse (8) tegen Ierland. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De Nederlandse voetbalsters hebben een belangrijke stap gezet op weg naar deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar in Frankrijk. In het Tallaght Stadium in Dublin was de regerend Europees kampioen met 0-2 te sterk voor medekoploper Ierland, dat in november in Nijmegen nog knap overeind bleef tegen Oranje (0-0). Het eerste doelpunt werd gemaakt door de Haagse aanvalster Lineth Beerensteyn.

Met dertien punten uit vijf duels, en een doelsaldo van 15-0, gaat Nederland nu alleen aan kop in groep 3. Ierland heeft na vijf wedstrijden tien punten. Nummer drie Noorwegen versloeg Noord-Ierland met 0-3 en heeft na vier duels negen punten. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK. Nederland maakte het verschil tegen Ierland in de eerste helft. Waar het in de thuiswedstrijd de speelsters van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman maar niet lukte ruimte te vinden in de hechte Ierse defensie, ging dat in Dublin een stuk makkelijker. Na ruim tien minuten kopte Lineth Beerensteyn de bal na een goede voorzet van Renate Jansen binnen: 0-1.

Miedema niet fit De spits van Bayern München had een basisplaats omdat Vivianne Miedema niet helemaal fit was. De topscorer van Oranje tijdens het EK afgelopen zomer maakte vrijdag tegen Noord-Ierland (7-0) nog haar vijftigste treffer voor de nationale ploeg. Halverwege de tweede helft verdubbelde Nederland de voorsprong tegen de nummer 29 van de wereld. Daniëlle van de Donk ging in het strafschopgebied makkelijk naar de grond, waarna Sherida Spitse de strafschop benutte. Rechtsbuiten Shanice van de Sanden scoorde (met het hoofd) ook nog voor rust, maar dat doelpunt werd afgekeurd.

Lat In de tweede helft bleven doelpunten uit. Dominique Janssen was met een vrije trap op de lat het dichtst bij succes. Oranje vervolgt de kwalificatiereeks op 8 juni met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Daarna volgen nog ontmoetingen met Slowakije (thuis op 12 juni) en Noorwegen (uit op 4 september). LEES OOK: Recordaantal toeschouwers voor Oranje Leeuwinnen