Twee nieuwe informateurs moeten Delft naar coalitie brengen

DELFT - De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66 en STIP hebben samen besloten om twee nieuwe informateurs aan te wijzen die onderzoek gaan doen naar een nieuwe coalitie. Wim Bot en Pieter Guldemond, beide bekende gezichten in de Delfste politiek, moeten mogelijke samenwerkingen tussen de drie partijen gaan onderzoeken.

Wim Bot was tussen 1994 en 2008 zelf gemeenteraadslid voor GroenLinks in Delft. Pieter Guldemond was wethouder voor de studentenpartij STIP in de periode 2010 tot 2014. Deze twee mannen moeten gaan kijken of er een coalitie tussen GroenLinks, D66 en STIP mogelijk is.

De vorige informateur, Marijke Vos (GroenLinks), is het niet gelukt om een goed samenwerkingsband tussen verschillende partijen te smeden. Vorige week concludeerde zij dat er twee mogelijke coalities waren: een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, Partij van de Arbeid (PvdA) en ChristenUnie (CU) of een coalitie met GroenLinks, STIP, D66, SP en CU. Beide mogelijkheden hebben het niet gehaald. Daarom gaan twee nieuwe informateurs het opnieuw proberen.



'Te links' voor D66

D66 Delft weigerde maandag de uitnodiging van GroenLinks om te praten over een coalitie met STIP, PvdA en CU. D66-fractieleider Christine Bel vond deze samenstelling 'te linksig'. 'Wij willen niet zomaar een coalitie met een meerderheid in zetels, maar een coalitie die breed wordt gedragen door de hele stad,' vertelde Bel maandag.

Een samenwerking met GroenLinks en STIP lijkt D66 wel goed te stemmen. De drie partijen spreken de wens uit om samen deel te nemen aan de nieuwe coalitie. De nieuwe informateurs kunnen wel nog combinaties met andere partijen onderzoeken.

LEES OOK: