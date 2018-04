West Wekker: Geen extra controles op shishalounges en herdenking voor Sander Molenaar

REGIO - Goedemorgen! Ben je vannacht nog wakker geworden van het onweer boven onze regio? Wij praten je weer bij over het nieuws van gisteravond. De gemeente Den Haag ziet geen reden om controles op shishalounges aan te scherpen, ondanks het dodelijke incident van afgelopen weekend. En voetbalclub VV Katwijk gaat vrijdag de overleden Sander Molenaar herdenken. Dit en meer lees je in de West Wekker!

1. 'Niet meer incidenten bij shishalounges dan andere horecagelegenheden'

Er komen in Den Haag 'niet significant meer of minder incidenten' voor bij shishalounges dan bij andere horecagelegenheden. Dat laat de woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke weten in reactie op vragen van Omroep West. Bij een schietpartij afgelopen weekend in shishalounge VLVT in de Laan van Meerdervoort raakte een 17-jarige jongen zwaargewond, hij overleed maandag.

2. Zoetermeerse oud-wethouder Pieter Smit plotseling overleden

Pieter Smit, oud-wethouder van Zoetermeer, is gisteren onverwachts overleden. Dat meldt de gemeente Oldambt in Groningen, waar hij de afgelopen jaren burgemeester was. Smit is 54 jaar geworden.

3. Twee dansleraren uit Den Haag geselecteerd voor wereldkampioenschap tango

Twee dansleraren uit Den Haag kunnen dit jaar wereldkampioen tangodansen worden. Mirella en Carlos Santos-David wonnen zondag een belangrijke voorronde in Londen. En daarmee zijn ze rechtstreeks geplaatst voor de halve finale van het WK tango in Argentinië.

4. Herdenking voor Sander Molenaar bij VV Katwijk

Voor de maandag overleden Sander Molenaar (38) wordt vrijdagavond een herdenkingsbijeenkomst gehouden bij voetbalvereniging Katwijk. Iedereen die hem een warm hart toedraagt is daarbij welkom op sportpark De Krom, laat de club weten.

5. Lineth Beerensteyn leidt Oranje-vrouwen langs Ierland in WK-kwalificatie

De Nederlandse voetbalsters hebben een belangrijke stap gezet op weg naar deelname aan het WK van volgend jaar in Frankrijk. In Dublin was de regerend Europees kampioen met 2-0 te sterk voor medekoploper Ierland. Het eerste doelpunt werd gemaakt door de Haagse aanvalster Lineth Beerensteyn.

Het weer: Bewolkt met enkele buien, later mogelijk met onweer. Het wordt circa zestien graden.

Vanavond op TV West: Wegen naar Zee (herhaling)

In Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.