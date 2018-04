Deel dit artikel:











Bliksem slaat in huis, ook veel wateroverlast na hevige buien Het vuur woedde op het dak. (Foto: Marofer)

SCHIPLUIDEN - In een huis in de Otto van Egmondlaan in Schipluiden sloeg in de nacht van dinsdag op woendag de bliksem in. Het vuur dat hierdoor ontstond op het dak was binnen een half uur onder controle.

Het vuur werd ontdekt door de bewoners. Die waarschuwden de brandweer. Die zette een hoogwerker in om dakpannen te verwijderen. Het slechte weer zorgde voor meer plaatsen in de provincie voor overlast. Zo kreeg de brandweer veel meldingen van ondergelopen huizen en kelders. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid was het met name raak in de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard.