Leidschendam-Voorburg gaat afrekenen met sluipverkeer

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat maatregelen nemen tegen het sluipverkeer over de Vlietbruggen. Het doorgaande verkeer hoort over de A12 en de N14 te rijden, maar in de praktijk nemen veel mensen de wegen over de smalle ophaalbruggen in de oude dorpcentra. Bewoners van Voorburg en Leidschendam hebben hier al jaren schoon genoeg van.

'Het sluipverkeer is al zeker 25 jaar een probleem', zegt Floor Kist, wethouder van verkeer in Leidschendam-Voorburg. In samenspraak met een bewonerscommissie zijn er voorstellen gedaan voor maatregelen om de doorstroom te verbeteren. Kist: 'Zo kunnen de bruggen bijvoorbeeld minder vaak open tijdens de spits en moeten digitale verkeersborden automobilisten beter naar de N14 leiden.'

De maatregelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de drukke verkeerspunten. 'We moeten ervoor zorgen dat alle verkeersdeelnemers goed van elkaar gescheiden zijn, dat komt de veiligheid en dus de doorstroom ten goede', aldus de wethouder. Volgens Kist komt er nog geen selectieve toegang in de gemeenten. 'Dit betekent dat sommige mensen een bepaald gebied wel in mogen, en anderen - die het alleen als doorgaan gebruiken - niet. Over dat punt zijn we het nog niet eens geworden. Die mogelijkheden moeten we in de toekomst onderzoeken.'



Geen extra brug

Een extra brug bouwen is voor de gemeente geen optie. 'Uit onderzoek is gebleken dat een extra brug de toegankelijheid van de gemeente niet verbetert. Bovendien is zoiets veel te duur.'

