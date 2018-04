'Goot was niet rot, wel het hout dat ze al bij zich hadden', politie waarschuwt voor klusjesmannen

GOUDA - De politie in Gouda waarschuwt voor Engelstalige klusjesmannen. Die probeerden daar dinsdag iemand op te lichten, maar de politie was er naar eigen zeggen 'op tijd bij' en kon zo voorkomen dat ze er iemand met een smoes inluisden.

'De goot was niet rot. Wel het hout dat ze al bij zich hadden', laat een poliitiewoordvoerder weten. 'Trap er niet in en ga niet in zee met klusjesmannen zonder vooraf vastgelegde prijsafspraken in een officiële offerte.'