'De lucht is onstabiel', Huub Mizee waarschuwt voor nieuwe storing met onweer en hagel Weerman Huub Mizee | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het zware onweer dat in de nacht van dinsdag op woensdag over de regio trok, zorgde voor de nodige overlast. Huizen en kelders liepen onder en in Schipluiden sloeg de bliksem in een huis. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee is er nog meer op komst.

Mizee wijt het zware onweer - dat was aangekondigd - aan de voorbije warme dagen en de vochtige lucht. 'Al hadden we niet verwacht dat het onweer zo zwaar zou zijn. Er was veel neerslag, maar lang niet overal. Bij Schiphol viel bijvoorbeeld maar twee millimeter, maar rond Rotterdam achttien. En ook uit Delft kreeg ik meldingen van bijzonder veel neerslag.' Deze woensdag kan het zomaar weer gebeuren, waarschuwt Mizee. 'De lucht is namelijk onstabiel. Er komt een storing vanuit het zuiden deze kant op en die kan gepaard gaan met onweer en hagel.'