Honderd bliksemafleiders maken Snowworld Zoetermeer onweer-bestendig

ZOETERMEER - Een blikseminslag bleef Snowworld Zoetermeer dinsdagnacht bespaard, en in de toekomst wordt de indoor skibaan helemaal onweer-bestendig. Woensdag zijn er meer dan honderd metalen bliksemafleiders op het dak van de hal geplaatst. Verslaggever Michiel Steenwinkel ging met de monteurs het dak op.

Reden voor de maatregelen is de hoogte van het gebouw. Onlangs is de skipiste met 100 meter verlengd , waardoor de hal nu 80 meter boven NAP komt. Daarmee is Snowworld een van de hoogste gebouwen in de omgeving.

Snowworld wil vanwege de brandveiligheid fors investeren in betere bliksembeveiliging. Ook de 10.000 zonnepanelen op de andere gebouwen worden tegen de bliksem beveiligd.

