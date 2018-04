Deel dit artikel:











Oud-ADO trainer Henk Fraser ontslagen bij Vitesse Henk Fraser als trainer bij Vitesse (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Voetbaltrainer Henk Fraser is ontslagen bij Vitesse. De oud-ADO trainer was bezig aan zijn tweede seizoen bij de club uit Arnhem.De taken van Fraser worden worden overgenomen door assistent-trainer Edward Sturing.

Aanleiding voor het ontslag van Fraser zijn de tegenvallende resultaten van Vitesse. De club staat momenteel zevende in de eredivisie en wist de afgelopen vier wedstrijden niet te winnen. Het contract van Fraser liep eind van dit seizoen af. De oefenmeester wordt volgend seizoen trainer van Sparta Rotterdam, dat voorlaatste staat in de eredivisie en in degradatienood verkeert. Vitesse-Sparta





Het ontslag van Fraser komt een paar dagen voor het duel tussen Vitesse en Sparta (zaterdag). Vitesse is nog altijd niet zeker van playoffs voor Europees voetbal. Sparta strijdt voor een langer verblijf in de eredivisie.