Edith Schippers vol goede moed aan de slag als formateur in Den Haag

Edith Schippers is als formateur aan de slag gegaan in Den Haag.

DEN HAAG - Voormalig VVD-minister Edith Schippers zegt er heel veel zin in te hebben om aan de slag te gaan in Den Haag. Schippers is door Richard de Mos van Groep de Mos aangesteld als formateur van een nieuw college van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. 'Ik ga er alles aan doen om het te laten slagen', zei Schippers woensdag. 'Maar daar heb ik wel hulp van de vier partijen voor nodig'.

Schippers gaf een persconferentie voordat ze aan haar echte werk gaat beginnen: het formeren van een nieuwe Haags stadsbestuur. De weg voor een nieuw college is door een andere VVD-prominent geplaveid. Hans Wiegel rondde dinsdag zijn werk af als verkenner. Zijn advies is het vormen van een college met de vier grootste partijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. 'Er is voldoende vertrouwen ontstaan tussen deze vier partijen', concludeerde Wiegel.

Volgens Wiegel is onderling vertrouwen een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de formatie. Dat realiseert Schippers zich ook. 'Het zijn vier partijen die nu niet in een college zitten en het zal voor hen dus wel even wennen zijn', zei Schippers. 'Maar uiteindelijk moeten de mensen er zelf voor zorgen dat er een band ontstaat, daar kan ik ze niet toe dwingen. Ik ga wel mijn best doen om het te bespoedigen.'



De voormalige VVD-bewindsvrouw kent Den Haag goed. Schippers: 'Ik heb er tien jaar gewoond en ik werk er ongeveer vijfentwintig jaar. Maar ik ken de stad niet zozeer vanuit het stadhuis. Ik ben daar weleens geweest voor het ophalen van een paspoort maar de Haagse politiek ken ik alleen op hoofdlijnen. Ik denk dat dit een voordeel is want je ziet de compromissen beter omdat je neutraler bent.'

Woensdag begint Schippers direct met het voeren van de eerste gesprekken met Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Hoeveel tijd de formatie gaat kosten weet ze niet. 'Geen idee, laten we eerst maar eens beginnen.'

