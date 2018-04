Deel dit artikel:











'Facebook is prachtig', Leidse Erik roept gebruikers op niet te vertrekken Hello Facebook. Foto: Erik Olijerhoek

DEN HAAG - 'Bye Bye Facebook', de oproep van Arjen Lubach ging afgelopen week de wereld over. De programmamaker roept Facebook-gebruikers woensdagavond om 20.00 uur hun account te verwijderen. Ruim 30.000 mensen hebben inmiddels aangeven mee te doen. Zonde, vindt Erik Olijerhoek, sociaal en cultureel ondernemer in Leiden. 'Facebook is juist een prachtig medium!' Hij is tegenactie begonnen: 'Hello Facebook'.

Het Facebook-evenement van Olijerhoek heeft nog maar handjevol likes. 'Ik ben eigenlijk heel onhandig met sociale media', vertelt hij lachend. 'Ik had het eerst als prive-bericht gepost, dus het kon niet gedeeld worden. Maar inmiddels wel hoor.' Met zijn actie hoopt Olijerhoek mensen te inspireren om op Facebook te blijven. 'Natuurlijk heeft Arjen Lubach een stevig punt, Facebook gaat niet goed om met de gegevens van gebruikers. Maar dat doen andere bedrijven ook niet. Dat is algemeen bekend. Ik vind dat Lubach het medium te hard afkraakt, daarom ben ik deze tegengrap begonnen.'

Contact met familie en vrienden Volgens de Leidenaar is Facebook een prachtig netwerkplatform om mensen te ontmoeten. 'Ik heb veel vrienden en familie die ver weg wonen. Via Facebook zie ik foto's van mijn neefjes en nichtjes, dat is leuk. Daarnaast gebruik ik het om mijn activiteiten te promoten. Ik draai plaatjes en werk ik voor het burenplatform BUUV. Daarvoor is Facebook super handig.' Andere sociale media als Snapchat en Instagram gebruikt Olijerhoek ook, maar Facebook is volgens hem de makkelijkste om mensen te bereiken. 'Maar gelukkig zie ik mijn vrienden ook in het echt hoor, we drinken gewoon een biertje met elkaar.'



Omroep West blijft als u dat wilt Wij bij Omroep West blijven (nog) op Facebook. Daardoor kun je bijvoorbeeld donderdag vragen stellen aan de Haagse burgemeester Pauline Krikke.