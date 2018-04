Deel dit artikel:











Ook laatste Poolse fietsendieven voorlopig weer vrij In het busje lag een tiental fietsen. (Foto: Monica Overdijkink)

DEN HAAG - De laatste drie verdachten van een Poolse fietsenbende mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat besliste de rechtbank in Den Haag woensdag. De mannen mogen onder voorwaarden uit de cel. Volgens het Openbaar Ministerie is de groep een criminele organisatie die zich bezighield met fietsendiefstal. Eerder werden vier anderen al vrijgelaten. De hoofdverdachte is nog altijd spoorloos.

Omdat er nog geen zicht is op een datum wanneer de zaak behandeld kan worden, mogen de mannen nu de cel uit totdat de zaak voor de rechter komt. 'Het persoonlijk belang is groter dan het belang dat u vast blijft zitten', zei de rechter. De mannen zitten sinds hun aanhouding vorig jaar oktober in de cel. Wel stelde rechter een aantal voorwaarden aan de vrijlating. Zo mogen de mannen geen strafbare feiten plegen en moeten ze straks bij hun rechtszaak aanwezig zijn. Ook zijn ze verplicht te komen als politie of justitie ze oproept.



Enkelband Ook mogen ze geen contact hebben met de andere verdachten. En moeten ze zich binnen drie werkdagen melden bij de reclassering. 'Als de reclassering dat nodig vindt, moet u ook meeweerken aan bijvoorbeeld een enkelband', zei de rechter. Verder moeten de verdachten een borgsom van 2500 euro betalen. 'Die is bedoeld om aan alle voorwaarden te voldoen'. En tenslotte mogen de mannen zich niet meer bezighouden met het slopen van fietsen als beroep. Een van de advocaten maakte bezwaar tegen de borgsom. Zij was bang dat haar cliënt vast moet blijven omdat hij het geld niet bij elkaar kan krijgen.

Van de Zuid-Hollandse kust naar Polen De groep, die bestond uit acht mannen, zou zich zo'n half jaar bezig gehouden hebben met het stelselmatig pikken van fietsen. Iedere week werden zo'n 15 tot 20 merkfietsen gestolen aan de Zuid-Hollandse kust. De fietsen werden vervolgens opgeslagen in loodsen in Rotterdam, Naaldwijk, Wateringen en Den Haag De bende liep in oktober 2017 tegen de lamp. Het vaste patroon dat de groep er op nahield zette de politie op het spoor. Woensdagochtend werden de fietsen ingeladen om ze vervolgens op donderdag naar Polen te rijden.



Eerst betalen Na de zitting moeten de drie verdachten wel weer mee met de parketpolitie. Zij blijven vastzitten tot de borgsom gestort is.





LEES OOK: Hoofdverdachte Poolse fietsenbende is spoorloos

LEES OOK: Fiets gestolen, nu in Polen, krijg ik hem nog terug?