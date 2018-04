Deel dit artikel:











Fatale schietpartij shishalounge: politie krijgt paar tips Onderzoek bij shishalounge | Foto: Omroep West Azad Sahin | Foto: Facebook / Bewerking: Omroep West

DEN HAAG - De politie heeft een handvol tips binnen over de fatale schietpartij in een shishalounge op de Laan van Meerdervoort in Den Haag, zaterdag. Daarbij kwam de 17-jarige Azad om het leven. Dinsdag werden in het opsporingsprogramma Team West beelden getoond van de schutter.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever