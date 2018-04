De griepepidemie is bijna voorbij, 'maar we zijn er nog niet helemaal vanaf'

REGIO - Snotterende collega's, het gekuch en genies van de kinderen: voor veel mensen lijkt het alsof de griepgolf nog lang niet voorbij is. Maar wees gerust: zoals het er nu naar uitziet, zijn de vieze zakdoekjes en overvolle ziekenhuizen bijna verleden tijd.

Volgens het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) ligt de golf namelijk voor het eerst in zeventien weken onder de epidemische grens. Die grens voor een epidemie is als er twee achtereenvolgende weken meer dan 51 per 100.000 mensen de griep hebben. Afgelopen week waren het er iets meer dan 50 per 100.000 mensen.

'We berekenen wekelijks dit getal. Dit aantal ligt nu op 50,5. Het kan zijn dat bij de herberekening dit aantal alsnog op 51 komt', legt Gé Donker van het Nivel uit. 'De epidemie lijkt wel over haar hoogtepunt heen, maar we zijn er nog niet helemaal vanaf. Daarvoor moet het getal twee weken achter elkaar onder de 51 per 100.000 mensen komen.'



Opnamestop en geschrapte taken

De griepgolf begon zeventien weken geleden. Tijdens het hoogtepunt werden spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen (SEH's) overspoeld door mensen met griepverschijnselen. Hierdoor dreigde in sommige gevallen zelfs een opnamestop.

Verder moesten ziekenhuizen allerlei taken schrappen en werd niet-medisch geschoold personeel ingeschakeld om verpleegkundigen zo veel mogelijk te ontlasten. Ook werden kinderen doorverwezen naar andere ziekenhuizen.



'De griepgolf neemt ook bij ons af'

Een rondgang langs ziekenhuizen in onze regio laat zien dat het griepgolfhoogtepunt voorbij is. 'De landelijke trend komt overeen met onze trend: de griepgolf neemt ook bij ons af', vertelt Janine van Leeuwen van het Alrijne Ziekenhuis in Leiden.

Ook het HagaZiekenhuis kent een behoorlijke teruggang van het aantal grieppatiënten. 'De afgelopen weken werd het eindelijk een stuk rustiger', meldt een woordvoerder.

