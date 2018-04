Organisatie Canal Pride neemt gemeente niets kwalijk

DEN HAAG - De organisatie van de Canal Pride in Den Haag en de gemeente zijn het erover eens: de financiële problemen rondom de botenparade komen door miscommunicatie. Eerder deze week werd de Canal Pride afgeblazen, omdat de gemeente de vermeende subsidietoezegging voor het evenement niet na was gekomen.

Sebastiaan de Graaf, organisator van het Rainbowfestival - waar de Canal Pride onderdeel van zou zijn - neemt de gemeente niets kwalijk: 'We hebben een goed gesprek gehad en snappen nu waar het is misgegaan.' De festivalorganisatie ging om tafel met wethouder Karsten Klein (CDA). Hij liet onderzoeken hoe de problemen konden ontstaan.

In een gezamenlijke verklaring laten de betrokken partijen weten dat de communicatie over de eventuele organisatie van een Canal Pride 'niet optimaal' was. Wat daarmee precies bedoeld wordt, wil de gemeente niet zeggen. Ook festivalorganisator De Graaf vindt het niet nodig om nog langer stil te staan bij wat er precies is misgegaan: 'We willen ons nu vooral richten op de andere twee dagen van het Rainbowfestival op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.'



Roze hoedjes uit de kast

Net zoals voorgaande jaren begint het festival met een jaren '80 en '90 feest op de Grote Markt. Op zaterdag gaat het festival officieel van start met de Pride Walk van het homomonument bij het Malieveld naar de Grote Markt. De roze boa's kunnen dit jaar dus gewoon weer uit de kast.

Nu de vrede tussen de festivalorganisatie en de gemeente is hersteld, is het natuurlijk de vraag of de Canal Pride toch doorgaat. 'Dat helaas niet', vertelt De Graaf. 'Maar wellicht volgend jaar. We blijven in ieder geval samen met de gemeente ons best doen bij te dragen aan de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in Den Haag.'

LEES OOK: Canal Pride Den Haag afgeblazen