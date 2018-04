OM eist elf jaar cel tegen Zoetermeerse dealer en pooier

ZOETERMEER - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen een 46-jarige drugsdealer en pooier uit Zoetermeer een onvoorwaardelijke celstraf van elf jaar geëist. De man buitte jarenlang zes vrouwen uit, die hij afhankelijk van hem maakte door ze drugs te geven. De officier van justitie wil naast de celstraf ook dat hij zijn slachtoffers ongeveer 330.000 euro schadevergoeding betaalt.

De zaak kwam boven water toen één van de slachtoffers in 2015 aangifte deed. Door onderzoek kwam de politie erachter dat hij nog vijf andere slachtoffers in zijn greep had. In alle zes de gevallen gaat het om vrouwen zonder veel vrienden of familie.

De 46-jarige Zoetermeerder deed zich voor als een steun en toeverlaat voor de eenzame vrouwen. Hij gaf ze drugs, op de pof. Na verloop van tijd hadden de vrouwen zo'n schuld bij de dealer opgebouwd, dat zij deze moesten aflossen door in de prostitutie te werken. Niet alleen in Zoetermeer, maar ook in Gouda, Rotterdam. Den Haag, Utrecht en Waalwijk (Noord-Brabant) moesten de vrouwen hun lichaam verkopen, om de eerder verschafte drugs terug te betalen. Al het verdiende geld ging naar de 46-jarige Zoetermeerder, de vrouwen kregen drugs als beloning: en zo begon het systeem weer van vooraf aan.



In zijn macht

Maar daar bleef het niet bij. De vrouw die in 2015 aangifte deed, had hij volledig in zijn macht. Hij bezat haar identiteitsbewijs, bankrekening en huissleutel. De pooier verbleef vaak in haar huis, om de boel in de gaten te houden. Een keer per week haalde de man boodschappen, maar alleen het hoognodige werd gekocht. Hij heeft de vrouw, die aangifte deed, ook meerdere malen geslagen en bedreigd.

Naast de seksuele uitbuiting van de zes vrouwen, wordt de man ook verdacht van het maken van kinderporno. Zo heeft hij foto's gemaakt en bewaard van toen hij oraal werd bevredigd door een 16-jarig meisje. De pooier wordt ook veroordeeld voor het hebben en handelen in drugs en het bezitten van een vuurwapen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.