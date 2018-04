'Zwangere Syriëganger kan niet terug naar Nederland'

DEN HAAG - De 23-jarige zwangere vrouw uit Gouda die vastzit in een vluchtelingenkamp in Syrië, kan niet naar Nederland worden gehaald. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei woensdag in de Tweede Kamer dat dit niet mogelijk is vanwege 'veiligheidsredenen'.

De vrouw, die al een jong kind heeft, is getrouwd met een jihadist uit Antwerpen. Ze is in 2013 naar Syrië gegaan. Haar man zou in Raqqa bij de politie van Islamitische Staat hebben gezeten. De vrouw zit in een vluchtelingenkamp in Ain Issa, dat onder gezag staat van de Koerdische lokale autoriteiten.

De rechtbank in Rotterdam bepaalde dat de vrouw moet worden uitgeleverd, zodat ze in Nederland haar rechtszaak kan bijwonen. Dit wil ze ook zelf, zo heeft ze aangegeven via haar advocaat Bart Stapert.



Onveilige situatie in Syrië

Volgens Grapperhaus zijn er gesprekken geweest om te kijken of de vrouw naar Nederland kan komen, maar hebben deze gesprekken tot niets geleid. De situatie in Syrië is volgens de minister nog steeds onveilig. 'Wij gaan niet het onveilige gebied in. Punt,' voegde hij eraan toe.

Syriëgangers kunnen volgens Grapperhaus alleen terugkeren als ze zichzelf melden bij een consulaat in de regio. Het dichtstbijzijnde is in Turkije. Wat er nu gaat gebeuren, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van het ministerie is dat niet te voorspellen 'omdat er veel verschillende factoren zijn'.

Advocaat Stapert was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

