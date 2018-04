Gemeentehuis Zoeterwoude draait als eerste in de regio gaskraan dicht

DEN HAAG - Het gemeentehuis van Zoeterwoude stapt vrijdag volledig van het gas af. Volgens wethouder duurzaamheid Kees den Ouden (Progressief Zoeterwoude) is Zoeterwoude hiermee het eerste stadskantoor in de regio dat zonder aardgas wordt verwarmd. Woensdagmiddag draaiden de wethouder en burgemeester Liesbeth Bloemen samen een symbolische gaskraan dicht.

In augustus 2017 is de knoop doorgehakt om van het gas af te stappen. 'We moesten onze oude CV-ketel vervangen, die was erg krakkemikkig,' vertelt Kees den Ouden aan Omroep West. 'We hebben duurzaamheid hoog staan en op een gegeven moment gaan we allemaal van het gas af.'

Die optelsom zorgde ervoor dat het gemeentehuis vanaf vrijdag wordt verwarmd door een warmtepomp. Vier pompen op het dak trekken lucht naar binnen, verwarmen de lucht en pompen die vervolgens door het pand. 'Het is een soort omgekeerde koelkastwerking,' legt Den Ouden uit.



Warm genoeg?

Op de to-do-list van de gemeente staat nog een betere vloer- en muurisolatie. 'Tijdens de vorstperiode in maart wist de pomp het te redden,' vertelt Den Ouden. Maar om de koude wintermaanden goed te kunnen doorstaan, moet er nog een extra isolatielaagje aan het gemeentehuis worden gegeven.

Het huis van Kees den Ouden zelf wordt nog wel verwarmd door een ouderwetse CV-ketel. 'Maar ik heb wel zonnepanelen op het dak,' lacht hij. Desondanks geeft de wethouder duurzaamheid toe dat hij niet lang meer op deze manier zijn huis kan warmen. 'Op enig moment moeten we privé ook die kant op.'



Vrijdag echt

Vrijdag komt Liander de echte gaskraan in het gemeentehuis dichtdraaien. Vanaf dat moment gaat de warmtepomp zijn werk doen.