Deel dit artikel:











Herdenking voor neergeschoten Azad Sahin Drukte bij de moskee aan de Teniersstraat in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Teniersstraat in Den Haag is woensdag Azad Sahin herdacht. Enkele honderden mensen kwamen naar de moskee die daar gevestigd is om de familie te condoleren. Vanwege de drukte gebeurde dat buiten. De kist met het lichaam van Azad stond in het midden.

De 17-jarige Azad werd afgelopen weekeinde neergeschoten in een shishalounge. Hij overleed maandag aan zijn verwondingen. Over de toedracht is nog niks duidelijk. Bij de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort kwam woensdagmiddag ook een aantal jongelui bij elkaar om bloemen te leggen en Azad te herdenken. Het lichaam van het slachtoffer wordt vanavond naar Turkije gevlogen voor de begrafenis.