Deel dit artikel:











Paleis Noordeinde en Koninklijke stallen dit jaar weer open voor publiek Rij voor Paleis Noordeinde tijdens een eerdere open dag (Foto: Sander Knura)

DEN HAAG - De poorten van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag zullen wederom dit jaar een aantal dagen opengaan voor publiek. Het is de derde keer dat je een kijkje kan nemen in het werkpaleis en 'de garage' van de Koninklijke familie.

Vanaf zaterdag 28 juli is Paleis Noordeinde vier zaterdagen geopend. De deuren van de Koninklijke Stallen zijn vanaf 1 augustus negen middagen open voor liefhebbers en geïnteresseerden. Wie een rondje door de werkplek van koning Willem-Alexander wil lopen, moet daar zes euro voor neerleggen. Kaarten zijn vanaf 28 juni via de website van Paleis Noordeinde te verkrijgen. Weet je geen kaartje te bemachtingen, via Google Maps is het paleis ook te bewonderen.





Paleis en stal





Paleis Noordeinde doet dienst als het werkpaleis van de koning. Hier worden gasten ontvangen en werken dagelijks mensen van de Dienst Koninklijk Huis, de ondersteuning van het Koninklijk Huis. De Koninklijke Stallen is het adres waar de logistiek rondom de Koninklijke familie wordt geregeld. Ze coördineren het vervoer en onderhouden de paarden, koetsen en auto's. LEES OOK:

Zo gaat het vernieuwde Paleisplein in Den Haag eruit zien

Paleis Noordeinde open voor publiek