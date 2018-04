Enorme collectie Ford Museum onder de hamer

HILLEGOM - Eén van de grootste en belangrijkste collecties historische Fords ter wereld valt komende zomer hoogstwaarschijnlijk uit elkaar. De volledige autocollectie van het Den Hartogh Ford Museum in Hillegom gaat op 23 juni onder de hamer, kondigt veilinghuis Bonhams aan. Autoliefhebbers kunnen die dag in het museum bieden op ruim tweehonderd oldtimers van Ford en Lincoln en vijftig motorfietsen.

Het museum sloot al eind 2016 definitief de deuren. De erfgenamen van oprichter Piet den Hartogh konden binnen de familie niemand meer vinden om het museum te bestieren. 'Een unieke collectie als deze heeft liefde, aandacht en bezieling nodig'', legden ze destijds uit. 'Deze passie en middelen zijn momenteel niet voorhanden.'

Volgens de eigenaars is de collectie zelfs de allergrootste ter wereld en is zelfs het Ford-museum in Detroit, bakermat van het merk, niet zo rijk gevuld. De auto's stammen uit de periode 1903-1949. Het gaat bijvoorbeeld om de modellen A, B, C en T, een ijscowagen, brandweerwagens en ambulances. Volgens de website van het voormalige museum kunnen ze allemaal rijden.

