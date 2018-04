Deel dit artikel:











Zingend Nederlands leren, een fluitje van een cent Zingend nederlands leren

DEN HAAG - 'Kom van dat dak af!' De gouwe ouwe van Peter Koelewijn klinkt niet helemaal zuiver in het Theater aan ’t Spui in Den Haag, maar of het vals is of loepzuiver daar gaat het niet om. De aanwezigen zijn er om zingend de Nederlandse taal beter te leren. Iedere tweede woensdag van de maand wordt er gezongen onder leiding van zanger Ed Rust.

'Het is bedoeld voor statushouders, maar eigenlijk is iedereen welkom, Hagenezen en Hagenaars, autochtoon en allochtoon, oudkomers, statushouders, nieuwkomers, studenten, expats, stagiairs, burgers en buitenlui, zangtalenten en valse kraaien', zegt Rust. Wetenschappers hebben aangetoond dat het zingen van een taal enorm bijdraagt aan het leren van die taal. De Amerikaanse neuroloog Oliver Sacks beschreef in zijn boek Musicofilia een patiënt met een hersenbloeding die via muziek en zang zijn spraak weer terug kreeg.

Zingend leren Zingen gaat meestal langzamer dan spreken. Als je woorden langzamer uitspreekt, is er meer tijd om stil te staan bij de afzonderlijke klanken waaruit ze zijn opgebouwd en dat is belangrijk. Dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die stotteren. Die hebben minder moeite met spreken als ze dat langzaam of zingend doen, doordat het de overgang van de ene naar de andere klank vereenvoudigt. Zingen of langzaam spreken wordt daarom vaak toegepast in stottertherapieën.

Muziek verbindt 'Het is jammer dat het vandaag niet zo druk is', zegt Tadesa Asghdom uit Eritrea. 'Twee weken geleden waren er ook een Marokkaanse vrouw, een Italiaan en twee Eritreeërs.' 'Ik kom graag naar de zangmiddag', gaat hij verder. 'Mijn Nederlands wordt er echt beter van. Met muziek kun je mensen verbinden. Ik kom vanuit Leiden hierheen om te zingen. Ik wil graag als symbool voor de nieuwkomers laten zien dat alles kan. Ik kende dat liedje 'Kom van dat dak af' niet, maar nu zing ik het voor de tweede keer en vind ik het heel leuk.'