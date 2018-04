Verdachte moordzaak Bodegraven hoort eis

Het huis in Bodegraven (Foto: AS Media)

BODEGRAVEN - Menno R., die verdacht wordt van het vermoorden van zijn schoonvader, staat donderdag voor de rechter. Hij hoort dan welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. De 51-jarige man uit Bodegraven zou zijn 74-jarige schoonvader hebben gewurgd met een hondenriem.

In juni 2017 werd het slachtoffer door Menno R. en drie anderen afgeleverd op het politiebureau in Gouda. Hij was toen al overleden. R. wordt doodslag ten laste gelegd.

Het blijft onduidelijk waarom R. zijn schoonvader zou hebben gewurgd. Hij en zijn advocaat hebben daar tijdens eerdere zittingen niets over gezegd.